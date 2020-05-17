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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 113 bin kolera vakası olabilir

İç savaşın sağlık sistemini tahrip ettiği Yemen'de salgın hastalıklar daha tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor

17 Mayıs 2020 09:45

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de kolera salgınına karşı uyardı. DSÖ, Yemen'da yaklaşık 113 bin kişinin koleraya yakalanmış olma ihtimalinin olduğunu açıkladı.

DSÖ Yemen Ofisi, yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana Yemen'de şüpheli kolera vakalarının sayısının yaklaşık 113 bin olduğunu duyurdu. Vakalardan 56'sının laboratuvardaki araştırmalarla kesinleşmiş olduğu, 29 kişinin kesin ölüm sebebinin kolera olduğunun doğrulandığı kaydedildi. 

Açıklamada, DSÖ'nün 138 merkezi ishal ve 58 merkezi susuzluk tedavisi için desteklediği bildirildi. 

DSÖ, ishal ve susuzluğun koleranın en bariz belirtileri arasında yer aldığına işaret etti. 

Yemen'de 5 yıldır süren iç savaş ülkenin sağlık sistemine ağır etkileri oldu. Yemen'de yeni tip Koronavirüs salgınının da büyümesi sağlık sistemi konusunda endişelere neden oluyor. 

 

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