Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Yiyeceklerden Koronavirüs bulaşır mı?

DSÖ, resmi Twitter hesabı üzerinden, “Bugüne kadar henüz kimsenin Koronavirüs'e gıda paketlerine dokunarak yakalandığına dair bir kanıt yok fakat gıda güvenliğine dikkat etmek her zaman çok önemli bir yaklaşımdır” mesajını paylaştı.

DSÖ’nün resmi internet sitesinde de paylaşılan durum değerlendirme raporunda riski en aza indirmek için yapılması gerekenler listelendi.

"Yemeğinizi iyi pişirin"

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri arasında gıdayı iyi pişirmek geliyor. Özellikle et, tavuk, yumurta ve deniz ürünlerini iyi pişirmek gerektiğini aktaran DSÖ, “Çorba ve türlü gibi yemekleri kaynama noktasına getirin, 70 dereceye ulaşmaları iyi olur. Et ve tavuk yemeklerinde de iyi pişirmek gerek. Termometre kullanmak iyi olabilir” açıklamasını yaptı. Önceden pişirilmiş yemeklerin de yine iyice ısıtılması gerektiği vurgulandı.

DSÖ’nün açıklamasında, “Doğru şekilde pişirmek neredeyse bütün tehlikeli mikroorganizmaları öldürür” ifadesi kullanılırken, sakatat, kıyma gibi besinlere ayrıca dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

"Yemeği doğru ısıda saklayın"

“Pişmiş yemeği oda sıcaklığında 2 saatten fazla tutmayın” uyarısında bulunan DSÖ, yemeklerin çok uzun süre buzdolabında tutulmaması gerektiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı raporda, “Mikroorganizmalar oda sıcaklığında saklanan gıdalarda çok hızlı bir şekilde çoğalır. Sıcaklığı 5 derecenin altına ya da 60 derecenin üzerine çıkarmak mikroorganizmaların büyümesini engeller. Fakat bazı tehlikeli mikroorganizmalar 5 derecenin altında da büyüyebilir” ifadesi yer aldı.

"Temiz su kullanın"

Dünya Sağlık Örgütü, yemeklerin yapımı sırasında güvenli su kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini önerirken, “Pastörize süt gibi güvenli işlemlerden geçmiş besinleri tercih edin. Eğer çiğ yiyecekseniz meyve sebzeleri mutlaka yıkayın. Bir besinin son kullanma tarihi geçtiyse tüketmeyin” açıklamasını yaptı.

Çiğ besinlerde tehlikeli kimyasallar ve mikroorganizmalar olabileceğini aktaran DSÖ, “Bu besinleri yıkamak ya da soymak gibi basit önlemler riski azaltabilir” önerisinde bulundu.