Dünya Sağlık Örgütü ve Snapchat'ten iş birliği: Koronavirüs önlemlerini hatırlatan iki yeni filtre geliştirildi

Uzmanlar ve yetkililer, Koronavirüs'e karşı alınacak kişisel önlemlerin çok önemli olduğunu hatırlatmaya devam ederken Snapchat de hazırladığı yeni filtrelerle bu önlemlerin altını çiziyor. Snapchat, Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği yaparak hazırladığı iki yeni filtreyi tanıttı. Yeni filtreler, sosyal mesafe gibi Koronavirüs'e karşı alınacak önlemleri hatırlatıyor.

Snapchat’in “Sosyal Mesafem” isimli ilk filtresi, sosyal mesafe uygulaması için büyük bir kolaylık sağlıyor. Sosyal Mesafem filtresinde, filtreyi kullanan insanın ekranında DSÖ ve diğer sağlık kuruluşlarının sosyal mesafe ölçütlerini göre hazırlanmış bir sosyal mesafe dairesi bulunuyor. Kullanıcılar, bu artırılmış gerçeklik dairesini kullanarak sosyal mesafelerini ayarlayabiliyorlar.

Koronavirüs'e karşı hazırlanan diğer Snapchat filtresinde ise evde kalmak, el yıkamak ve yüze dokunmamak gibi koronavirüse karşı alınacak kişisel önlemlere dair uyarılar bulunuyor. Hem sosyal mesafe filtresi, hem de uyarılar bulunan iki filtre, ek önlemler için Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sitesine yönlendiren bağlantılar sunuyor.

Snapchat’in yeni iki filtresi, uygulamanın daha önce hazırladığı Koronavirüs filtrelerine dayanıyor.