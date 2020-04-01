Dünya Sağlık Örgütü: Vaka sayısı neredeyse kat kat büyüyor; virüsün yayılma hızından kaygılıyız

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs'ün küresel düzeyde hızla yayılmasından kaygılı olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, geçen hafta vaka sayısının "neredeyse kat kat büyüdüğünü" ve ölü sayısının iki kat arttığını belirtti.

WHO Başkanı, dünya genelinde bir milyon vaka ve 50 bin ölüm sınırının önümüzdeki birkaç gün içinde aşılacağını belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde 911 bin 308 vaka ve 45 bin 497 can kaybı var.