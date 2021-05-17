Dünya Sağlık Örgütü: Uzun çalışma saatleri öldürüyor

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Dünya Sağlık Örgütü, uzun saatler çalışmanın her yıl yüz binlerce insanı öldürdüğünü ve bu trendin giderek kötüleştiğini ifade etti.

DSÖ, Covid-19 pandemisi nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Environment International'da yayımlanan makaleye göre 2016 yılında 745 bin kişi uzun çalışma saatlerine bağlı inme veya kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu araştırma ölümlerin, son verilerin toplandığı 2000 yılına kıyasla yüzde 30 artış gösterdiğini ortaya çıkardı.

DSÖ'nün Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Departmanı'nın başındaki Maria Neira, "Haftada 55 saat veya daha fazla çalışmada ciddi bir sağlık tehlikesidir" dedi.

Neira, "Bu bilgi ile harekete geçilmesini, işçilere daha çok koruma sağlanmasını umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

194 ülkeden toplanan veriye göre haftada 55 saatten fazla çalışan birinin 35-40 saat çalışan birine göre inme geçirme riski yüzde 35 daha fazla, kalp hastalığı nedeniyle ölme ihtimali ise yüzde 17 daha yüksek.