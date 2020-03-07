Dünya Sağlık Örgütü: Ülkeleri her bir Koronavirüs vakasını bulmaya izole ve tedavi etmeye çağırıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus , yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) dünya genelinde hızla yayılmasına ilişkin, "Ülkeleri, her bir vakayı bulmaya, test etmeye, izole etmeye, tedavi etmeye ve her temasın izini sürmeye çağırıyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre; Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saatte 47 ülke ve bölgeden 2 bin 736 Kovid-19 vakası rapor edildi" diye konuştu.

Ghebreyesus, "Kovid-19 vakaları arttıkça, tüm ülkelere 'sınırlandırmaları' en yüksek öncelikleri haline getirmelerini öneriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, salgını yavaşlatmanın hayat kurtardığının önemini vurgulayarak bunun aşının bulunması konusunda da hazırlık, araştırma ve geliştirme için zaman kazandırdığını söyledi.

"Şimdiye kadar DSÖ 40 tanı testinin gözden geçirilmesi ve onaylanması için başvuru aldı" diyen Ghebreyesus, 20 aşının geliştirildiğini ve tedavi için pek çok klinik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.