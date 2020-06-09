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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Semptom göstermeyen vakaların virüs bulaştırma durumu çok nadir

09 Haziran 2020 18:49

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

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