Dünya Sağlık Örgütü: Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü Koronavirüs'e yakalandı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'de düzenlenen basın toplantısında sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturduğunu aktardı ve toplam vakaların yüzde 14'nünün ise sağlık çalışanları arasında görüldüğünü söyledi.
"Salgın, hepimize sağlık çalışanlarının her gün yaptığı kahramanca işi hatırlattı" diyen Ghebreyesus, dünyada sağlık kuruluşlarının dörtte birinin en temel ihtiyaç olan temiz sudan bile mahrum olduğunu belirterek, "Dünyanın en az gelişmiş 47 ülkesinde, tüm sağlık tesislerinin yarısında temiz su bulunmuyor. Bu, sağlık çalışanlarını ve hastaları her türlü enfeksiyona karşı risk altına sokuyor" dedi.