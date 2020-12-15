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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü Koronavirüs'e yakalandı

15 Aralık 2020 14:15

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturduğunu ve DSÖ'ye bildirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 14'ünün bu grupta tespit edildiğini bildirdi.

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