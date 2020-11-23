Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması: Karanlık tünelin sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşıların geliştirilmesinde gösterilen hızın, bunların adil şekilde dağıtılması hususunda da gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Tarihte şimdiye kadar herhangi bir salgına karşı bu kadar hızlı aşı geliştirilmediğini belirten Ghebreyesus, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık tünelin sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor. Şu anda, denenmiş ve test edilmiş diğer halk sağlığı önlemleriyle aşıların salgını sona erdirmeye yardımcı olacağına dair gerçek bir umut var" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanlarının aşı geliştirme konusunda yeni bir standarda ulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Uluslararası toplum da şimdi (aşı için) yeni erişim standardı belirlemek zorunda" dedi.

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