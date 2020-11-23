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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması: Karanlık tünelin sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor

23 Kasım 2020 23:16

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık tünelin sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor" dedi.

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