Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün üstesinden geleceğiz; soru, ne kadar büyük bir bedel ödeyeceğimizdir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs için 'en büyük halk düşmanı' tabirini kullanırken, sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkeleri "vakaları bulma, yalıtma, test, tedavi ve takibe almaya" yönelik tedbirler almaya çağırdı ve bunların yapılmaması halinde virüsün geri döneceği uyarısında bulundu. Ghebreyesus, "Daha önce birçok pandemi ve krizin üstesinden geldik. Bunun üstesinden de geleceğiz. Soru, ne kadar büyük bir bedel ödeyeceğimizdir" dedi.

Direktör, DSÖ'nün Cenevre kentinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus "İnsanlardan evde kalmalarını istemek ve nüfus hareketliliğinin önüne geçmek, hem zaman kazandırıyor hem de sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı azaltıyor" derken, bu önlemlerin kendi başına Covid-19 salgınını ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Ghebreyesus, Covid-19 kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı alan ülkelere, elde edilen bu zamanı Covid-19'a karşı atağa geçmek için kullanmaları çağrısı yaptı.

"Soru, ne kadar büyük bir bedel ödeyeceğimizdir"

Ghebreyesus, "Daha önce birçok pandemi ve krizin üstesinden geldik. Bunun üstesinden de geleceğiz. Soru, ne kadar büyük bir bedel ödeyeceğimizdir" ifadesini kullandı.

Covid-19'a karşı şimdiye kadar pek çok ülkenin sosyal ve ekonomik maliyetleri olan "eşi benzeri görülmemiş" önlemler aldığına dikkati çeken Ghebreyesus, bunlara, okul ve işletlemelerin kapatılmasını, spor etkinliklerinin iptal edilmesini ve insanların evlerinde kalmasına yönelik çağrıları örnek verdi.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Koronavirüs vakalarının toplamı 451 bini, ölümlerin sayısı ise 20 bini aştı.