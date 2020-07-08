Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün hava yoluyla da bulaştığına dair kanıtlar var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bilim insanlarının çağrısını dikkate alarak yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) havadan da bulaşabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Üst düzey bir DSÖ yetkilisi , araştırmaların sürdüğünü belirtse de virüsün havadan da bulaştığına dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Dünya genelinde 200’den fazla bilim insanının desteğiyle Dünya Sağlık Örgütü’ne çağrı yapılan açık mektupta Covid-19’un yalnızca direk temas yoluyla değil havadan da bulaşabileceği ihtimali üzerinde durması gerektiği belirtilmişti. DSÖ ihtimalin ciddiye alındığı ve araştırmaların sürdüğünü belirtirken DSÖ enfeksiyon kontrol ve önleme teknik şefi Benedetta Allegranzi “Özellikle bazı durumlarda, kalabalık, kapalı, kötü havalandırılan ortamlarda hava yoluyla virüs bulaşı yadsı edilemez. Konuya ilişkin bilgi ve kanıt toplama süreci devam ediyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Enfeksiyon Önleme Komitesi, hava yoluyla bulaşmanın küçük bir rol oynama ihtimali olsa da yoğunluklu olarak kanıtların virüs bulaşının doğrudan temas ve damlacık yoluyla olduğunu açıklamıştı.

TIKLAYIN- 200'den fazla bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne açık mektup: Koronavirüs'ün hava yoluyla da bulaşma riski üzerinde durulmalı