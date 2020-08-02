Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs salgınında 6 ayı değerlendirdi: Yüz yılda bir yaşanacak bir kriz, etkileri yıllarca sürecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını başladığı günden bugüne değerlendirdi. DSÖ, pandeminin uzun sürmesinin beklendiğini belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu salgın yüz yılda bir yaşanacak bir sağlık krizi" ifadelerini kullandı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi salgının 6 ayını değerlendirmek için toplandı. Toplantının ardından yapılan panelde ülkelerin Covid-19 salgınıyla mücadelesindeki olası yorgunluk riskinin azaltılması gerektiği belirtildi.

Cenevre'de toplanan komite sonrası yapılan açıklamada "DSÖ, Covid-19'un küresel risk seviyesinin oldukça yüksek olduğunu belirledi. Komite, salgının uzun bir süre devam edebileceğinin altını çizdi" ifadeleri yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu salgın yüz yılda bir yaşanacak bir sağlık krizi ve etkileri gelecek yıllar boyunca sürecek" dedi.

Komite, 3 ay sonra yeniden toplanma kararı aldı.