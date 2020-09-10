Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşı sonuçları yıl sonunda ortaya çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için insanlar üzerinde denenen bazı aşı adaylarının sonuçlarının yıl sonunda ortaya çıkacağını bildirdi.

İsviçre'de düzenlenen basın toplantısında, konuşan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, 35 aşı adayının insanlar üzerinde denenmeye başladığını söyledi. Swaminathan, "Covid-19 klinik denemelerinin zaman aldığını hatırlamamız gerekiyor. Bu konuda acele edemeyiz. Dolayısıyla temmuz ayında birkaç deneme başladığı için, yıl sonu itibarıyla geçici sonuçlar da olsa bazı sonuçlar almaya başlayabiliriz" dedi.

Swaminathan, bir aşının piyasaya sürülmeden önce en az 6 ay güvenlik kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.