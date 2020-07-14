Dünya Sağlık Örgütü: Hayat yakın zamanda normale dönmeyecek

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "hayatın yakın zamanda normale dönmeyeceğini" ve önlemlere uyulmazsa bu sürecin daha da uzayacağını öngördü.

Cenevre'de bir brifing düzenleyen Ghebreyesus, "Açık konuşayım, bir çok ülke yanlış yönde gidiyor. En büyük endişemiz Koronavirüs olmaya devam etmeli" dedi.

Önlemlerin takip edilmemesi durumunda pandeminin giderek kötüleşeceğini ifade eden Ghebreyesus, "Bu böyle olmak zorunda değil" diyerek insanları temel uygulamalara uymaya davet etti.

Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı. Covid-19 kaynaklı nedenlerden 575 bin 844 kişi hayatını kaybetti.