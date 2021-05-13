Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü aşı oldu: Bugün aşı olma sırası bendeydi, aşılar hayat kurtarır

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir hastanede Koronavirüs aşısı oldu. Ghebreyesus, "Bugün aşı olma sırası bendeydi. Aşılar hayat kurtarır" dedi.
Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ghebreyesus, "Bugün aşı olma sırası bendeydi. Aşılar hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.
Hangi aşıyı olduğunu açıklamadı
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün hangi aşıyı yaptırdığı ise açıklanmadı.
Ghebreyesus'un aşı yaptırdığı İsviçre'de Pfizer ve Moderna aşıları kullanılıyor.
56 yaşındaki Etiyopyalı Ghebreyesus, paylaşımında ayrıca, aşılara erişebilir durumda olan ülkelerde yaşayan kişilere, sıraları geldiğinde aşı yaptırma çağrısında bulundu.