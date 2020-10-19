Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da Koronavirüs vakalarının hızla artmaya başladığını belirterek, "Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'de düzenlenen basın toplantısında Covid-19 pandemisinin "endişe verici bir aşamaya girdiğini" belirterek, "Kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da vakaların hızla artmaya başladığını görüyoruz. Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz" diye konuştu.

Vaka sayısı arttıkça hastane ve yoğun bakım servislerinde yatak ihtiyacının da arttığını dile getiren Ghebreyesus, "Hemşire ve doktorlar salgının ilk günlerine göre, virüse yakalanan hastalara nasıl en iyi şekilde bakacaklarını daha iyi biliyor. Ancak hastane kapasitesine ulaşıldığında ve aşıldığında hem hastalar hem de sağlık çalışanları için çok zor ve tehlikeli bir durum ortaya çıkacak" dedi.

Ghebreyesus, tüm hükümetlerin bulaşma zincirlerini kırmaya ve hem hayatları hem de geçim kaynaklarını kurtarmaya yardımcı olmak için temel prensiplere odaklanması gerektiğini ifade etti.

Ghebreyesus, bu temel prensiplerin; "aktif vakaların tespit edilmesi, virüsün sık görüldüğü bölgelerde küme araştırması yapılması, tüm vakaların izole edilmesi, temaslıların karantinaya alınması, iyi bir klinik bakım sağlanması, sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması" olduğunun altını çizdi.