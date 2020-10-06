Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus , yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı bir aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini açıkladı.

İsviçre'de Cenevre kentinde gerçekleşen, DSÖ Yönetim Kurulu'nun "Covid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuşan Ghebreyesus, Covid-19 aşısı için, "Aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Ghebreyesus, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.

"Küresel dayanışma" çağrısında bulunan Ghebreyesus, Covid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.