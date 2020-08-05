Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19’a yakalanan gençlerin sayısı 3 kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'a yakalanan 15 ila 24 yaşındaki gençlerin sayısının 5 ayda üç katına çıktığını açıkladı.

DSÖ’nün 24 Şubat ve 12 Temmuz arasındaki 6 milyon vakayı içeren analizi, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin enfeksiyonlardaki payının yüzde 4,5'ten yüzde 15'e çıktığını ortaya koydu.

ABD’nin yanı sıra, İspanya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle Japonya gibi Asya ülkeleri de yeni vakaların çoğunun gençlerden oluştuğunu bildirdi.

DSÖ’nün analizinde ayrıca, 5 ila 14 yaşlarındaki çocuklardaki vaka oranlarının 24 Şubat ve 12 Temmuz arasında yüzde 0,8’den yüzde 4,6’ya çıktığı belirtildi.

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus da geçen hafta Cenevre'deki basın açıklamasında, “Daha önce de söylemiştik, yine söyleyelim: Gençler yenilmez değil” diye konuşmuştu.