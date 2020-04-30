Dünya Sağlık Örgütü, çocuklarda ölüme yol açan Kawasaki benzeri sendromu gündemine aldı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove, son dönemde Avrupa ülkelerinde çocuk ölümlerine yol açan Kawasaki hastalığı benzeri sendromu mercek altına aldıklarını söyledi.

İtalyan ve İngiliz sağlık uzmanlarının son dönemde ağır enflamasyon şikayetiyle hastanelere getirilen çocuklarda Covid-19 ilişkisinin araştırıldığını söylemesinin ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bazı çocukların, Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve nadir görülen bir enflamasyon sendromu sonucu öldüğünü söylemişti.

Euronews'in haberine göre, İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor.

İngiltere'nin ardından aralarında İtalya, İspanya, ABD, İsviçre, Belçika ve Fransa'nın da yer aldığı bir dizi başka ülkede de ortaya çıkan yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı.

DSÖ'nün gündeminde

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove de yaptığı açıklamada, yeni sendromun varlığını doğrularken, klinik şebekeleri aracılığıyla hastalığın mercek altına alındığını kaydetti.

Küresel klinisyen şebekesini, yeni sendrom konusunda tetikte olmaya ve sistematik bilgi toplamaya çağırdıklarını belirten Kerkhove, "Ancak sendrom çok ender görünüyor." ifadesini kullandı.

DSÖ yetkilileri de Covid-19'un çocuklarda kendisini hafif belirtilerle gösterdiğini ve virüsten etkilenenlerin de tamamen iyileştiğinin altını çiziyor.