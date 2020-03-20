Dünya Sağlık Örgütü: Çin yeni vaka çıkmaması şaşırtıcı bir başarı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ortaya çıktığı Çin'de iki gündür hiç yeni yerli vaka görülmemesini "şaşırtıcı bir başarı" olarak değerlendirdi.

DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana Çin'de ilk kez iki gündür yurt dışı kaynaklılar dışında vaka görülmemesini değerlendirdi. Ghebreyesus, "Şaşırtıcı bir başarı" ifadelerini kullandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2 gündür Çin anakarasında yeni bir Koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği, ancak yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği duyuruldu. Söz konusu vakaların 14’ünün Guangdong eyaletinde, 8’inin Şanghay ve 6’sının başkent Pekin’de görüldüğü aktarıldı.