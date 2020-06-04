Dünya Sağlık Örgütü: Bu salgın bitmekten çok uzakta

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Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), yapılan araştırmalara göre yeni tip Koronavirüs'ün mutasyon geçirmediğini ancak salgının "bitmekten çok uzakta" olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada birçok bilim insanının Koronavirüs üzerinde çalışmalar yapmaya devam ettiği ve virüsün hiçbir genom diziliminde salgını daha tehlikeli bir hale getirecek mutasyona rastlanmadığı bildirildi.

DSÖ bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove, "Koronavirüs bir tür RNA virüsü, bu yüzden virüste beklenen oranda bazı değişiklikler var" dedi ve ekledi; "Bu değişimlerden hiçbiri virüsün bulaşıcılık kabiliyetinin değiştiğini veya daha ciddi hastalıklara yola açabileceğini göstermiyor".

Van Kerkhove, insanların artık "sıkıldığını" ve sosyal mesafe gibi uygulamaları artık daha az ciddiye aldığını belirterek bu konudaki endişelerini dile getirdi. DSÖ uzmanı, "Bu açıdan virüs daha tehlikeli hale gelmiş olabilir, çünkü insalar duruma ilgisizleşmeye başladı. Kimse rahata vermemeli. Bu salgın bitmekten çok uzakta" uyarısında bulundu.

Van Kerkhove, uyarılar dikkate alınmazsa kısıtlamaları kaldıran bazı ülkelerin tekrar önlemler almak zorunda kalabileceğine dikkat çekti.

DSÖ'nin Sağlık Acil Durum Programları Direktör Dr. Mike Ryan, virüsün mutasyon geçirmemesiyle ilgili olarak, "Bu zatan tehlikeli bir virüs" dedi.