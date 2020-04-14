Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'da bazı ülkelerde düşüş görülse de Türkiye'de Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) gidişatına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, açıklamada Avrupa'daki Covid-19 salgınında bazı ülkelerde hafif düşüşler yaşansa da Türkiye ve Britanya'da vaka sayılarının artmakta olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, Koronavirüs salgınının Avrupa'daki seyriyle ilgili bir açıklama yaptı. "Avrupa'da karışık bir fotoğraf var" diyen DSÖ Sözcüsü, "Bazı ülkelerde hafif düşüş var ancak Britanya ve Türkiye'deki Koronavirüs vakalarında hâlâ yükseliş gözleniyor" ifadelerini kullandı.

Vakaların yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'de görüldüğünü söyleyen DSÖ Sözcüsü, "Kesinlikle henüz pik noktasını görmedik" dedi.

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"Aşıyı 12 aydan önce beklemeyin"

Yapılan açıklamada Koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalara da değinildi. DSÖ Sözcüsü, "12 ay ya da daha uzun bir süreden önce aşının hazır olmasını ummayın" dedi.