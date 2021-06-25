Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da üçüncü dalga için uyardı: Covid, koruma çabalarından hızlı ilerliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da aşı sıkıntısına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. DSÖ, Covid-19 virüsünün koruma çabalarının önüne geçtiğini, Afrika kıtasını git gide daha tehlikeli bir hale getirdiğini söyledi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, kıtadaki Koronavirüs durumuyla ilgili "Üçüncü dalga hızını artırıyor, daha hızlı yayılıyor ve daha ağır vuruyor. Bu inanılmaz derecede endişe verici. Son vaka patlaması, 'Afrika'nın en kötüsü' olmaya doğru gidiyor" dedi.

Afrika ülkesi bugüne kadar 5 milyondan fazla Koronavirüs vakası ve 140 bin ölüm kaydetti. Ancak kayıt dışı sayıların çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Kıtada vakalar mayıs başında bu yana düzenli olarak artıyor. Güney Afrika, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, en kötü etkilenen ülkeler arasında.

Afrika'da Koronavirüs krizine rağmen aşılama yavaş ilerliyor. Afrika genelidne 100 kişiden yalnızca 1'i aşı olabildi. Sekiz Afrika ülkesinin, Covax tarafından gönderilen bütün aşı dozlarını kullandığı belirtildi.

Dünya genelinde dağıtılan 2.7 milyar doz aşının yalnızca yüzde 1.5'i Afrika'da uygulandı.