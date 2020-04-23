Dünya Sağlık Örgütü: 6 farklı aşı insanlar üzerinde deneniyor

T24 Dış haberler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)ye, yeni tip Koronavirüs'e karşı geliştirilen 6 aşının insanlar üzerinde denemesine başlandığını duyurdu.

DSÖ, bilim insanlarının 83 farklı aşı çalışması yürüttüğünü ve insanlar üzerinde denenen 6 aşının yarısının Çin'de geliştirildiğini ifade etti.

13 Nisan'da yapılan açıklamada DSÖ, dünyanın farklı noktalarında 70 aşı çalışması yürütüldüğünü ve sadece üçünün insanlar üzerinde denenme aşamasına geldiğini belirtmişti.

Dünya genelinde şu ana kadar 2 milyon 600 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve neredeyse 184 bin kişi hayatını kaybetti.