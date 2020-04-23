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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: 6 farklı aşı insanlar üzerinde deneniyor

"Toplamda 83 farklı aşı çalışması yürütülüyor"

23 Nisan 2020 12:54

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)ye, yeni tip Koronavirüs'e karşı geliştirilen 6 aşının insanlar üzerinde denemesine başlandığını duyurdu.

DSÖ, bilim insanlarının 83 farklı aşı çalışması yürüttüğünü ve insanlar üzerinde denenen 6 aşının yarısının Çin'de geliştirildiğini ifade etti.

13 Nisan'da yapılan açıklamada DSÖ, dünyanın farklı noktalarında 70 aşı çalışması yürütüldüğünü ve sadece üçünün insanlar üzerinde denenme aşamasına geldiğini belirtmişti. 

Dünya genelinde şu ana kadar 2 milyon 600 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve neredeyse 184 bin kişi hayatını kaybetti.

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