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Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü: 6 ay seks yapmayın

Zika virüsünün görüldüğü 60 ülkeden 11’ inde virüsün cinsel ilişki yolu ile de yayıldığının belirlendiği vurgulandı

07 Eylül 2016 18:41

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Zika virüsünün yayılmasına karşı tavsiyesini bir üst seviyeye çıkardı ve virüsü taşıma riski olan kişilerin ya korumalı seks yapmalarını ya da altı boyunca hiç seks yapmamalarını istedi.

WHO yayınladığı basın açıklamasında 'Zika virüsünün yaygın olduğu bölgelerde bulunmuş olan kişilerin virüs bulaşmasından korunmaları için altı ay boyunca hiç seks yapmamaları ya da korumalı seks yapmaları' tavsiyesinde bulundu.

WHO’nın daha önce yayınladığı seksten kaçınma uyarısı sadece erkeklere yönelik ve sekiz hafta ile sınırlı idi. WHO’ nun açıklamasında zika virüsünün sivrisinekler aracılığı ile yayıldığı ancak zika virüsünün görüldüğü 60 ülkeden 11’ inde virüsün cinsel ilişki yolu ile de yayıldığının belirlendiği vurgulandı.

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