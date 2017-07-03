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Çevre

Dünya rekoru: 12 saatte 66 milyon ağaç dikildi

Kısa sürede dikilen ağaç sayısı ile bir rekora imza atıldı

03 Temmuz 2017 22:33

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, 1.5 milyon gönüllü 12 saat içinde 66 milyondan fazla fidan dikti. Namara nehri kıyılarının ağaçlandırılacağı kampanyada dünya rekoru kırıldı.

Bu alandaki rekor, Uttar Pradeş eyaletindeydi. Bölgede geçen yıl bir gün içinde 50 milyondan fazla ağaç dikilmişti.

Eyalet Başbakanı Shirvraj Singh Chouhan, çocukların ve yaşlıların da katıldığı kampanyada sabah 7'den akşam 7'ye kadar toplam 66.3 milyon ağaç dikildiğini belirterek "Tarihi bir gün. Bu ağaçlarla sadece Madya Pradeş'e değil, tüm dünyaya hizmet ediyoruz" dedi.

Kampanyada 20 çeşit fidan kullanıldı. Fidanların tutma ihtimalini artırmak için nehir havzasının tercih edildiği belirtiliyor.

Hindistan, iklim değişikliğiyle mücadele için Paris anlaşması kapsamında 2030'a kadar ormanlık alanlarını 95 milyon hektara çıkarma taahhüdünde bulunmuştu.

Hindistan topraklarının yüzde 24'ü ormanlarla kaplı. Hükümet, ormanlık alanların oranı 2030'a kadar yüzde 33'e çıkarmayı hedefliyor.

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