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Yaşam

Dünya Recep İvedik'i tanımadı!

Dünya Basketbol Şampiyonasının "yıldızlarından" biri de maç izlerken yaptığı hareketlerle dikkat çeken Şahan Gökbakar oldu

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Dünya Basketbol Şampiyonasının "yıldızlarından" biri de maç izlerken yaptığı hareketlerle dikkat çeken Şahan Gökbakar oldu.


Dünya Recep İvediki tanımadı!

Dünya Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye-ABD maçına damga vuranlardan biri Recep İvedik tiplemesiyle tanınan Şahan Gökbakar oldu. Saha kenarından hakemlere ve rakip oyunculara ettiği hakaretlerle dikkat çeken İvedik, AP fotoğrafçılarının gözünden kaçmadı. Ancak AP muhabiri fotoğrafın açıklamasına, "Bir izleyici Andre Iguodala'ya bağırırken" diye yazdı. Muhabirin koskoca Recep İvedik ve yanındaki Semih Şentürk'le Kenan Doğulu'yu tanımaması yüzünden dünya büyük bir fırsatı kaçırdı!

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