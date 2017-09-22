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Spor

Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de

İSTANBUL, (DHA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'ye geri dönmesi konusundaki çalışmaların ardından Türkiye yeniden şampiyonaya dahil edildi

22 Eylül 2017 19:34

İSTANBUL, (DHA) - Dünya Ralli Şampiyonası\'nın Türkiye\'ye geri dönmesi konusundaki çalışmaların ardından Türkiye yeniden şampiyonaya dahil edildi. 
Bugün Paris\'te toplanan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından açıklanan 2018 Dünya Ralli Şampiyonası takvimine göre, Polonya\'nın yerine şampiyonaya dahil edilen Türkiye, 13 yarıştan oluşan takvimin 10\'uncu yarışı olarak 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek. 
Aday olan Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika\'yı geride bırakarak takvime dahil olan Türkiye, 2003-2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul\'da toplam 6 kez Dünya Ralli Şampiyonası\'na ev sahipliği yapmıştı. 7 yıl sonra yeniden Türkiye\'ye dönen ralli, 2018 yılında Türkiye\'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak. 
BAŞKAN YAZICI: \"ÜLKEMİZ VE SPORUMUZ ADINA ÇOK MUTLUYUZ\"
Konuyla ilgili olarak konuşan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, \"Başta bize inanarak bu organizasyonu ülkemize yeniden getirmemizde destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Valimize, Ula ve Marmaris Kaymakamlarımıza, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli ülkeler arasından sıyrılıp 7 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası takvimine girmeyi başardık. İnşallah bu organizasyon, diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacaktır. Ülkemiz ve sporumuz adına çok mutluyuz\" açıklamasını yaptı.

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