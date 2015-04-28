'Dünya nüfusunun üçte ikisi düzgün ameliyat edilemiyor'

Dünya nüfusunun üçte ikisinin güvenli şartlar altında ameliyat olamadığı ve maddi olarak bu ameliyatların maliyetini karşılayamadığı belirtildi.

Akademik sağlık dergisi Lancet'te yayınlanan makalede, düzgün ameliyatlara ulaşamayan insan sayısının daha önce tahmin edilenlere kıyasla iki kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Milyonlarca kişinin apandis ameliyatı gibi görece basit ameliyatlara erişemediği için hayatını kaybettiği de makalede vurgulanıyor.

Düzgün ameliyathanelere ulaşamayanların büyük kısmı orta ve düşük gelirli ülkelerden.

Makalede Sahraaltı Afrika'da nüfusun yüzde 93'ünün en temel ameliyatihtiyaçlarına bile erişemediği belirtiliyor.

Daha önce yapılan çalışmalarda sadece nüfusun ameliyata erişimi olup olmadığı dikkate alınıyordu.

Ancak son araştırmada insanların ameliyathanelere ne kadar sürede erişebileceği veya ameliyat teçhizatlarının ne derece güvenilir olduğu da detaylı olarak incelendi.

Araştırmanın yazarlarından King's Centre Küresel Sağlık Enstitüsü Direktörü Andy Leather, ortaya çıkan tabloyu "kabul edilemez" olarak niteledi ve "İnsanların yeterli ameliyat koşullarına ulaşabilmesi halinde rahatlıkla bertaraf edilebilecek sorunlar yüzünden birçok insan ölüyor ya da sakat kalıyor" dedi.

Leather, ameliyatların yüksek maliyeti nedeniyle çok sayıda insanın da yoksulluğa itildiğini vurguladı.

'Türkiye'de görünüm olumlu'

Raporda Türkiye, cerrah ve ameliyathane şartları bakımından en olumlu tabloyu çizen orta-üst gelir grubu ülkeler arasında sayılıyor.

Türkiye'yle birlikte Çin, Brezilya ve İran'ın orta-üst gelir grubu ülkeler arasında durumunun görece iyi olduğu vurgulanıyor.