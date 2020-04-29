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Bilim / Teknoloji

Dünya'nın yakınından dev bir göktaşı geçecek

Dünyanın yakınından geçecek göktaşı bir sanal teleskop sitesinden canlı izlenebilecek

29 Nisan 2020 07:29

Güneş Sistemi'ndeki dev bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceği öğrenildi. Uzmanlari, göktaşının Dünya'ya çarpma tehlikesinin olmadığını söyledi. 

CNN'in aktardığına göre, '1998 OR2' adı verilen 2,4 kilometre çapındaki göktaşının Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.

Yeryüzüne en yakın olacağı konumda Ay'dan 16 kat daha uzakta bulunacak göktaşının Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunmuyor.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Haleakala Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından 24 Temmuz 1998'de keşfedilen '1998 OR2', bugüne dek tespit edilen en parlak ve en büyük asteroidlerden biri olarak biliniyor.

Dünyanın yakınından geçecek göktaşı bir sanal teleskop sitesinden canlı izlenebilecek

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