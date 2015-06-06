Dünya nefesini tuttu, Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Juventus ve Barcelona karşılaşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Mücadelede düdük çalacak Cüneyt Çakır, UEFA kulüp organizasyonları finalinde maç yönetecek ilk Türk hakem olacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. hakemi İsveç'ten Jonas Eriksson, ilave yardımcı hakemleri ise Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek olacak.

İki takım da kupa tarihinde 8. kez finalde boy gösterecek. Barcelona'nın 4 kez şampiyonluk yaşadığı "Devler Ligi"nde, Juventus 2 defa mutlu sona ulaştı.

Sakat oyuncular

Ntvspor’da yer alan habere göre, Juventus'ta final maçında, savunma oyuncuları İtalyan Giorgio Chiellini ve Uruguaylı Martin Caceres sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda oynaması şüpheli olan bir diğer İtalyan savunmacı Andrea Barzagli, Berlin'e giden takım kafilesinde yer aldı. Barcelona ise Juventus karşısına tam kadro çıkacak.

Diğer yandan iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

JUVENTUS

Gianluigi Buffon, Stephan Lichtsteiner, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli, Patrice Evra, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Arturo Vidal, Carlos Tevez, Alvaro Morata

BARCELONA

Marc-Andre ter Stegen, Daniel Alves, Gerard Pique, Javier Mascherano, Jordi Alba, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar

Finale nasıl geldiler?

BARCELONA

Barcelona, Şampiyonlar Ligi macerasına, Apoel karşısında evinde aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Sezonun ilk bölümlerinde ortaya koyduğu futbolla kimseyi tatmin etmeyen Katalan ekibi, Paris Saint-Germain deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle döndüğünde, herkes kendisine "Barcelona'da neler oluyor" diye soruyordu. Ancak Katalan kulübü grup sürecinde bir daha puan kaybetmedi. Ajax'ı önce evinde 3-1; ardından deplasmanda 2-0 yenen Barcelona, Apoel deplasmanında da 4-0'lık çok rahat bir galibiyet elde etti. Nou Camp'ta oynanan Barcelona - Paris Saint-Germain maçı, grubu kimin ilk sırada bitireceğini belirleyecekti. 3-1'lik galibiyetle Paris ekibinden rövanşı alan Barcelona, grup birincisi olarak 2. tura çıktı.

2. turda rakip Manchester City'di. İngiliz ekibi bu kez iddialıydı. City'nin umutlarını söndüren oyuncu ise Liverpool'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Ada'ya dönen Luis Suarez oldu. Suarez'in 2 golüyle deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Barcelona, rövanşta 10'a yakın net gol pozisyonunu değerlendiremese de, Rakitic'in tek golüyle City'i bir kez daha yenmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek final, Barcelona ile Paris Saint-Germain'i bir kez daha karşı karşıya getirdi. Paris ekibi önceki turda Chelsea'yi elemişti ve bu kez şeytanın bacağını kıracağına inanıyordu. Ama Suarez bir kez daha sahneye çıktı. Katalan ekibi deplasmandaki ilk maçta Neymar'ın golüyle öne geçtikten sonra, topu 2 kez David Luiz'in bacakları arasından geçirerek kaleciyle karşı karşıya kalan Suarez, farkı 3'e çıkarıyordu. Barcelona, 3-1 sonuçlanan maçın rövanşında ise çok rahattı. Neymar'ın ilk yarıda attığı gollerle rövanşı da 2-0 kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde rakip, Barcelona'ya tarihi başarılar yaşatan Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Bayern Münih'ti. İlk maç sıkıntılı giderken sahneye çıkan Messi, turu bir anda Katalan ekibine getirdi. 3 dakika içinde 2 gol atan Messi'nin, özellikle Boateng'i çalımlayıp attığı gol uzun süre konuşuldu. Duraklama anlarında Neymar ile farkı 3'e çıkaran Barcelona, rövanşı 3-2 kaybetse de, 2011'den sonra bir kez daha adını Şampiyonlar Ligi'nde finale yazdırdı.

JUVENTUS

Juventus ise, Şampiyonlar Ligi macerasına, Malmö karşısında evinde aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. Ancak sonraki 2 maçta, işler hiç de Juventus'un istediği gibi yetmedi. Torino ekibi önce Atletico Madrid, ardından da Olimpiakos'a deplasmanda 1-0'lık skorlarla boyun eğdi. Bu yenilgilerinden ardından Torino’daki Olimpiakos maçı hayati önem kazanmıştı. Zorlu maçı 3-2 kazanan Juventus, böylece erken havlu atmaktan kurtuldu. Bu maçı, Malmö deplasmanındaki 2-0'lık galibiyet takip etti. Gruptaki son maç ise Juventus ile Atletico Madrid arasındaydı. Madrid ekibine yine gol atamayan Juventus, golsüz beraberlikle grubunu 2. sırada tamamladı.

2. turda rakip Borussia Dortmund'du. Dortmund'u, Bundesliga'nın dibine demir attığı en sıkıntılı günlerinde yakalayan Juventus, evindeki maçı 2-1 kazandı. Rövanş ise beklenenden çok daha kolay geçti. Carlos Tevez'in 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta, Dortmund'u deplasmanda 3-0 yenen Torino ekibi, çeyrek final bileti aldı.

Juventus'u çeyrek finalde, sürpriz şekilde Arsenal'i eleyen Monaco bekliyordu. İtalyan ekibine, Monaco engelini aşması için 2 maçta sadece 1 gol atması yeterli oldu. Evindeki ilk maçı, Vidal'in penaltı golüyle 1-0 kazanan Juventus, rövanşta golsüz berabere kalarak, yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Juventus'un yarı finaldeki rakibi, son şampiyon Real Madrid'di. La Liga'da şampiyonluk iddiasından uzaklaşan Real Madrid için artık tek hedef, Devler Ligi'nde şampiyonluk unvanını korumaktı. Madrid ekibini yıkan isim, sezon başında Juventus'a gönderdiği eski oyuncusu Morata oldu. İlk maçı Morata ve Tevez'in golleriyle 2-1 kazanan Juventus, rövanşta 1-0 geriye düşmesine karşın pes etmedi. Morata'nın bir kez daha sahneye çıkmasıyla, rövanşı 1-1 berabere tamamlayan Torino ekibi, 2003'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.