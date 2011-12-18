Dünya Mısır'daki bu fotoğrafları konuşuyor

T24 - Halk meclisi seçimlerinin ikinci turunu geride bırakan Mısır’da, geçici hükümetin başında olan askeri konseyin istifasını isteyen protestocularla polis arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Tahrir Meydanı’nda dün çıkan çatışmalarda en az dokuz kişi öldü. Polisin dövdüğü kadınlara ait görüntüler, dünya basınında geniş yer buldu.





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Dünya gazetelerinin manşetine taşıdığı fotoğrafta, Tahrir Meydanı’nda polisin çevresini kuşattığı bir kadın görülüyor. Yerlerde sürüklenen, polisin cop ve tekme darbelerine maruz kalan kadın, bir süre sonra kendinden geçiyor.



Bir polis, yediği coplar yetmezmiş gibi üzerindeki tişörtü yırtılan ve yarı çıplak halde sokakta sürüklenen kadın protestocunun göğsüne acımasızsa basıyor.



Tahrir Meydanı’nda polisin şiddetine maruz kalan kadınlardan 24 yaşındaki Aya Emad, AP haber ajansına, “başörtüsünden sürükleyerek polis merkezine götürüldüğünü, yediği dayak nedeniyle burnunun kırıldığını” söyledi.



Cuma günü yaşanan ve 50’nin üzerinde protestocunun yaralandığı olaylarda gözaltına alınan Mona Seif ise “yaşlı bir kadının gözünün önünde dayaktan geçirildiğini” söyledi.

Futbol topu dayağı



Tahrir Meydanı’nda kamp kuran göstericilerden Ala Abdülhadi İbrahim isimli gencin, meclis binasına kaçan topunu geri almak isterken dayak yiyerek kanlar içinde kalması, Mısır’da bir türlü önüne geçilemeyen gerginlikte yeni çatışmalara neden oldu.



Abdülhadi’nin arasında olduğu protestocular, başbakanlık binası önünde oturma eylemi yaparken eğlenmek için futbol oynadı. Ancak topları El Şaabi Meclis binasının bahçesine düştü.



Topu almak üzere bahçeye giren Abdülhadi, bir saat sonra öldüresiye dövülmüş, bir kulağı kesilmiş şekilde arkadaşlarına verildi. Abdülhadi’nin hastane görüntüleri internete düşünce, göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Olaylarda 9 kişi öldü, 300 kişi yaraladı.

Çatışmalar aylardır sürüyor



Mısır’daki geçici hükümetin başında olan Silahlı Kuvvetler Askeri Konseyi (SCAF), parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erene kadar yönetimden çekilmeyeceğini açıklamıştı.



Halkın öfkesini bir türlü dindiremeyen SCAF, geçen ay geçici hükümetin istifa etmesi üzerine başbakanlığa Kemal Genzuri’yi getirmişti.



Halk ise askeri yönetimin derhal istifa ederek yerini sivil yönetime bırakmasını istiyor. Tahrir Meyda’nında kamp kuran Mısırlılar, yaz aylarından bu yana polisle çatışmaya giriyor.



Kahire başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında yaşanan şiddet olaylarında son iki ayda ölenlerin sayısı 50’yi geçti.



