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Ekonomi

Dünya merkez bankaları son 50 yılın en büyük altın alımını yaptı

Rezervlerinde çeşitliliğe gitmek isteyen merkez bankaları, geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 534.6 ton altın alımı yaptı

14 Şubat 2013 11:36

Dünya merkez bankaları geçtiğimiz yıl yaklaşık son 50 yılın en büyük altın alımını gerçekleştirdi.
 
Dünya Altın Konseyi (WGC) rakamlarına göre dünya merkez bankaları 2012 yılında 1964'ten bu yana en büyük altın alımını yaptı.

Rezervlerinde çeşitliliğe gitmek isteyen merkez bankaları, geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 534.6 ton altın alımı yaptı. Altın alan bankalar arasında Rusya, Brezilya ve Irak merkez bankaları başı çekti.

Dünya merkez bankaları tarafından alınan altın, 2012'de dünyadaki toplam altın talebinin yüzde 12'sini oluşturdu. Bu oran, 2011'de yüzde 10 seviyesindeydi.

WGC, yayımladığı raporda, "Gelişmekte olan ekonomilerin aktif olarak altın rezervlerini artırdıkları gözlenmekte. Euro ve dolar cinsindeki varlıklar artış gösterdikçe, rezervleri çeşitlendirme ihtiyacı da artıyor" dendi.

Dünya merkez bankaları 2009'un ikinci çeyreğinden bu yana net altın alıcısı konumuna geçmiş durumdalar. O günden bu zamana kadar bankaların rezervlerine 1.100 ton altın eklediği belirtiliyor.

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