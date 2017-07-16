Dünya medyası 15 Temmuz yıl dönümü törenlerini böyle gördü

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü İstanbul’da binlerce kişinin katıldığı etkinliklerle kutlandı. Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy'de toplanan vatandaşlar ‘Milli Birlik Yürüyüşü' yaparak Şehitler Köprüsü’nde buluştu. Yıl dönümü etkinliklerine uluslararası basında da geniş yer verildi. Washington Post gazetesinden BBC'ye kadar çok sayıda gazete, darbe girişiminin birinci yılına ilişkin gelişmeleri birinci sayfasından duyurdu. İşte yıl dönümü etkinliklerinin dış basına yansıması:

BBC (İngiltere): Türkiye başarısız darbenin yıldönümünü kitlesel gösterilerle anıyor. İstanbul dev yıldönümü panoları ve minareler arasına asılmış darbe karşıtı sloganlarla dolu.

Financial Times (İngiltere): Türkiye, ülke çapında şok dalgaları göndermeye devam eden başarısız darbenin birinci yıldönümünü anma törenleriyle kutluyor.

CNN (ABD): Kanal, 9 Türk vatandaşıyla 15 Temmuz gecesi neler yaşadıklarını ve sonrasında nelerin değiştiğini konuştu.

Washington Post (ABD): Türkiye darbe girişiminin birinci yıldönümünü intikam hissiyle anıyor.

Voice of America (ABD): Türk hükümeti başarısız askeri darbenin birinci yıldönümünü, 7 bin 400 memuru daha görevden uzaklaştırıp parlamentoda özel bir oturum yaparak ve bir dizi “milli birlik yürüyüşü” düzenleyerek kutladı.

ABC News (ABD): Kanal, Associated Press haber ajansının 15 Temmuz kronolojisine geniş yer ayırdı.