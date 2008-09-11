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Dünya Medeniyetler Kraliçesi Yarışması

İstanbul'da Ekim ayında düzenlenecek güzellik yarışmasının tanıtımı yapıldı

11 Eylül 2008 03:00

İstanbul'da Ekim ayında düzenlenecek "Dünya Medeniyetler Kraliçesi (Miss Civilization Of The World) Yarışması"nın tanıtımı yapıldı.

Akatlar'daki Mayadroom'da yapılan basın toplantısına, yarışmanın organizatörü ve jüri onursal başkanı Süha Özgermi, sanatçı İlhan Şeşen, yarışmada Türkiye'yi temsil edecek Tuğçe Ulaç, Finlandiya adına yarışacak Anna Pohtimo ve Rusya'yı temsil edecek Kristina Chukanina katıldı.

 

Süha Özgermi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin, tarihi ve kültürü ile ayrı bir değer taşıdığını belirterek, yarışmayla Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkıda bulunacaklarını söyledi.

 

Özgermi, "Yarışmaya Ermenistan güzeli de katılacak. Bu vesileyle de medeniyetlerin kaynaşmasına katkıda bulunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

26 ülkeden güzellerin katılacağı yarışmanın 13 Ekimde İstanbul Hilton Oteli’nde yapılacağını kaydeden Özgermi, şu bilgileri verdi: "Yarışmadan bir hafta önce Türkiye'ye gelecek güzellere ülkemizin tarihi ve kültürel mekânları tanıtılacak.

 

Yarışmamızda ayrıca çok seçkin bir jüri bulunuyor. Jüri üyelerinden İlhan Şeşen bugün aramızda. Onun yanı sıra eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Alp Yalman, Hıncal Uluç, Sezen Cumhur Önal ve Emel Sayın da jürimizde yer alacak." Tuğçe Ulaç da böyle bir organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceği ve diğer yarışmacılara ev sahipliği yapacağı için mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

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