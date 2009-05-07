“Dünya Medeniyetler Kraliçesi” İzmir'de seçilecek

İzmir'de 10 Haziranda "Miss Civilization of the World" (Dünya Medeniyetler Kraliçesi) yarışması yapılacak.



İzmir Hilton Oteli'nde düzenlenen yarışma, onursal Başkan Sühe Özgermi, organizasyon komitesi başkanı Çağrı Tortop, yarışmanın ana sponsorları olan Bioderm kozmetik ürünlerinin sahibi Asuman Nardalı, CCS Toirs temsilcisi Cihat Selamet ve modacı Aslı Tosyalı'nın katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.



Özgermi, toplantıda yaptığı konuşmada, bu isim altındaki yarışmanın uzun yıllardır arzu ettiği bir proje olduğunu belirtti.



Özgermi, medeniyetlerin yakınlaşmasının çok önemli olduğu bir dönemde, "medeniyetlerin beşiği" Türkiye'de ve Türkiye'nin "en güzel, medeniyetleri kucaklayan" şehirlerinden İzmir'de bu projenin hayata geçirilmesinin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.



Proje hakkında bilgi verirken duygulanan Özgermi, gözyaşlarına hakim olamadı.



Organizasyon komitesi başkanı Tortop da 22 genç kızın yarışacağı 10 Hazirandaki organizasyonda Türkiye'ye temsil edecek ismin 15 Mayıstaki yarışmada belirleneceğini kaydetti.



Yarışmanın birincisi yurt dışına, 2. ve 3. güzeller ise Marmaris'e tatile gönderilecek. Güzeller ayrıca sponsor firmalardan çeşitli hediyeler kazanacak.



Yarışmanın jüri üyeleri arasında Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Alp Yalman ve sanatçı İlhan Şeşen de bulunuyor.

