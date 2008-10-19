Dünya liderleri kriz için toplanacak

Dünya liderleri ABD’deki başkanlık seçiminden sonra mali krize karşı alınacak önlemleri görüşmek için toplanacak.



ABD Başkanı George Bush, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’nun Camp David’de yaptığı görüşmede, küresel mali krizle ilgili dünya liderleri zirveleri yapılması için çalışılması kararı alındı.

Bush, Sarkozy ve Barroso, Washington yakınlarındaki Camp David’de yaptıkları yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından ABD’de 4 Kasımdaki başkanlık seçiminden hemen sonra başlayacak dünya liderleri zirveleri yapılması önerisinde bulunuldu.

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, mali krizle ilgili bir dizi zirve yapılması konusunda gelecek hafta diğer dünya liderlerine danışılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "dünya liderlerine ilk zirvenin, ABD seçimlerinin hemen ardından ABD’de yapılması düşüncesinin danışılacağı" kaydedildi.

İlk zirvede, şu anki krize yönelik kaydedilen gelişmelerin gözden geçirileceği, krizin yinelenmesinin önlenmesi ve küresel refahın sağlanması için gerekli reform ilkeleri konusunda anlaşmaya varılmaya çalışılacağı belirtilen açıklamada, sonraki zirvelerin de bu ilkelerin yerine getirilmesi için atılması gereken adımlarla ilgili anlaşmanın uygulanmasına yönelik olacağı ifade edildi.

Bush, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, küresel mali krizi ele almak üzere dünya liderlerine ev sahipliği yapmak istediğini söyleyerek, "Bu krizin bir daha olmaması, uluslarımızın mali sistemlerini güçlendirmek ve modernize etmek için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

George Bush ayrıca, yapılacak reformların kapitalizmi tehdit etmemesi gerektiğini söyledi.





‘Aynı çizgide devam edilemez’



Camp David’e gelişindeki açıklamasında, "yaşananın bir dünya krizi olduğunu, bu yüzden de dünya çapında bir çözüm bulunması gerektiğini" kaydeden Sarkozy de krizin New York’ta başladığını, o zaman bu krizin küresel çözümünün de New York’ta bulunması gerektiğini ifade etti.

Sarkozy, reformların piyasa ekonomisinin temellerine karşı gelmemesi gerektiği konusunda Bush’a katıldığını, ancak "aynı çizgide de devam edilemeyeceğini, çünkü aynı sorunların aynı felaketleri tetikleyeceğini" söyledi.

Hedge fonları ve vergi cennetlerinin geçmişte olduğu gibi işleyemeyeceğini, mali kurumların denetleyici bir kontrol olmadan devam edemeyeceğini belirten Sarkozy, şöyle devam etti:

"Bu daha fazla kabul edilemez. Bu daha fazla mümkün değil. Bu tür kapitalizm, bizim inandığımız kapitalizme bir ihanettir."

Barroso da açıklamasında, bütün uluslararası finans sistemi için reform zamanı olduğunu belirterek, "yeni bir küresel mali düzene ihtiyaç olduğunu" kaydetti.

Camp David’deki üçlü görüşmeden 3 gün önce sanayileşmiş ülkeler grubu G-7 ile Rusya’dan oluşan G-8’in liderlerinin, küresel mali krize karşı işbirliğinin ele alınacağı bir zirve toplantısında yakında biraraya gelecekleri açıklanmıştı.

G-8 liderleri adına Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, zirvede, başka gelişmiş ve gelişmekte olan kilit ülkelerin de yer almasının planlandığı bildirilmişti.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da dün, küresel mali krizi ele almak için BM merkezinde genişletilmiş G8 zirvesi yapılmasını önermişti.



Quebec’te yapılan Fransızca konuşulan ülkeler zirvesi sırasında Sarkozy ile görüşen Ban, "Böyle bir zirvenin, çok taraflılığın simgesi olan Birleşmiş Miletler’de yapılmasının, bu çabaya evrensel bir meşruiyet kazandıracağını ve bu ciddi küresel sorunu çözmek için kolektif iradeyi göstereceğini" söylemişti. (AA)