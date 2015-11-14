Dünya liderleri G20 zirvesi için Türkiye'de



Dünyanın önde gelen 19 ülkesi ile AB'yi biraraya getiren 20'ler Grubu (G20), küresel sorunlara ilişkin olarak yılda bir kez toplanıyor ve görüş alışverişinde bulunuyor. Bu yılki toplantı Antalya'ya bağlı Belek'te düzenlenecek.

Obama Antalya açıklarında konaklayacak

Toplantının yapılacağı yer “kırmızı bölge” olarak adlandırılıyor. 12 bine yakın polis bölgenin güvenliğinden sorumlu. Belek'te dünyanın en önemli ekonomilerine sahip 20 ülkeden devlet ve hükümet başkanları pazar günü farklı lüks otellerde kalacak ve toplantılara katılacaklar. Sadece bir politikacı istisna oluşturuyor. ABD Başkanı Barack Obama Antalya açıklarındaki bir Amerikan savaş gemisinde kalıyor. Bunun muhtemel roket saldırılarına karşı bir önlem olduğunun altı çiziliyor. Zira Amerikan istihbarat birimlerine göre Türkiye'de mevcut durum güvenli değil. Ayrıca Türk makamları 30 bin kadar göstericinin küresel yönetimi temsil eden devlet ve hükümet başkanlarına karşı protestoya hazırlandığını bildirdi.

'Türkiye arabuluculuk görevi üstlenebilir'

ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ev sahibi Türkiye ve toplantıya katılan Suudi Arabistan ile Suriye'ye ilişkin stratejiler konusunda görüş alışverişinde bulunmak için iyi bir fırsat yakalamış oldukları belirtiliyor. Washington'daki analizciler, Obama'nın Suriye'de bundan böyle nasıl bir politika izleyeceğine dair açık bir sinyal vermesinin beklendiğine de işaret ediyorlar. Siyaset bilimci Tarık Oğuzlu, iki milyon mülteciyi barındıran Türkiye'nin, Obama ile Putin arasında arabuluculuk görevi üstleneceğini tahmin ediyor. Oğuzlu, Türkiye'nin Suriye sorunu konusunda Rusya ile ABD'yi yakınlaştırabileceği konusunda pek iyimser olmadığını, çünkü görüş ayrılığının çok derin olduğunu vurguluyor ve ekliyor: “Burada ilginç olan şey, Amerika'nın değil, Rusya'nın Suriye'de bir an önce bir çözüm bulunması için baskı yapmasıdır.”

Antalya Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik Politikaları konusunda arştırma yapan siyaset bilimci Tarık Oğuzlu, DW'ye yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin Rusya'nın askeri müdahalesiyle birlikte Suriye savaşında hareketlenme yaşanmasından memnuniyet duyduğunu, ancak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri desteklemesinin ise Türkiye'yi rahatsız ettiğini belirtiyor.

AB, mülteciler konusunu da görüşmek istiyor

20'nci üye olarak 20'ler Grubu'na katılmış olan AB ise her halükarda mülteciler konusunu gündeme getirmek istiyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zirvenin resmî başlangıcından önce düzenlediği basın toplantısıyla bu konudaki tartışmalara ivme kazandırmak istiyor. Ancak Çin gibi ülkeler bu konunun Avrupa'nın bölgesel bir sorunu olduğu gerekçesiyle bunun 20'ler Grubu'nun ilgi alanına girmeyeceğine işaret ediyorlar. Mülteciler konusunda farklı politikalar izleyen Suudi Arabistan ve Kanada gibi ülkeler de bu konuya girmemeyi yeğliyorlar.

Erdoğan jest bekliyor

Türkiye ise mülteciler konusunda Türkiye'nin AB'ye değil, tersine AB'nin Türkiye'ye daha fazla ihtiyacı olduğu görüşünde. Siyaset bilimci Tarık Oğuzlu, bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalılardan bu konuda bir jest beklediğini söylüyor. Oğuzlu, Türkiye'de herkesin bu konuda yakında bir uzlaşma beklediğini, ancak Türkiye'nin önşartının bu konudaki görüşmelerin Türkiye'nin AB üyeliği ile ilişkilendirilmesi olduğuna da dikkat çekiyor.

Global ekonomik büyüme de G-20'nin gündeminde

Dünyanın ekonomik büyümesi için alınacak önlemler de G-20'nin gündeminde bulunuyor. Ön hazırlıkları yapan 20'ler Grubu'na bağlı çalışma grupları, ekonomik büyümenin çok düşük ve bölgelere göre farklı seyrettiği görüşünde. ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin bu konuda öncü rol üstlenmeye hazır olduğunu, ancak küresel ekonomik büyümenin yegâne motor gücü olamayacağını belirtti. Obama, Çin'in gittikçe gelişmekte olan orta katmanlarını ekonomik süreçlere daha fazla dahil ederek, daha hızlı bir biçimde tüketicinin belirlediği bir ekonomiye geçmesi tavsiyesinde de bulundu.

Hollande katılamayacak

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın​ Paris’te yaşanan terör saldırıları nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek olan G20 liderler zirvesine katılamayacağı belirtildi.