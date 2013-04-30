Başbakan Tayyip Erdoğan, Esnaf zirvesinde konuştu ve esnafa müjde verdi. Erdoğan, "Esnafımızın kullandığı kredinin üst limiti 5 bin liracıktı. Bunu da 125 bin liraya yükselttik." dedi.

Müjdeli konuşmasının ardından, TESKOM Başkanı Abdülkadir Akgül sahneye elinde yayıkla çıktı. Son günlerin moda konusu ayrana göndermek yaparak, üzerinde "Dünya lideri Erdoğan milli içkimiz ayran" yazan yayığı Başbakan'a armağan etti. Salon alkıştan yıkıldı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



'Abdülkadir Bey sigara içmeyecek'



Abdülkadir Bey’den söz aldım. Artık sigara içmeyecek. Aksi takdirde onu ahilikten düşürün. Ben değil kurallar söylüyor. Kibir, haset ahinin felaketidir

'Ahiliğin 3 şartı'



Esnaf yani ahi ahiliğin 3 açık şartını yerine getirecek: Elini, kapını, sofranı açık tut . Son 200 yıldır bizim idarecilerimiz Batı’dan kavramlar ve kurumlar ithal ettiler. O taklit edilen hangi kavram varsa aslını, özünü gerçeğini ahilikte bulursunuz. Sosyal yardımlaşma bin yıllık ahilik kültürünün içinde vardır. Bu milletin kavramlarına burun kıvırmış, gidip başka yerleri taklit etmişler. Elbette ki doku uyuşmazlığı ortaya çıkmış



Esnafa müjde



Halkbank’tan kredi kullanan esnaf sayısı 10 yıl önce 38 bin kişiydi. Şu anda 260 bin esnafımız Halkbank’tan kredi kullanmış durumda. Esnafımızın kullandığı kredinin üst limiti 5 bin liracıktı. Bunu da 125 bin liraya yükselttik. Yatırım kredisi kullanma imkanını da esnafımıza sağladık. Şimdi geliyorum asıl meseleye. Halk Bankası aracılığıyla esnafımızın kullandığı kredi oranı bir yıldan uzun vadeli kredilerde tek haneli rakamlara indirdik. Yarından itibaren 01 Mayıs 2013’ten itibaren esnafımızın Halk Bank’tan kullanacağı kredilerin faizini 1 yıla kadar vadeli kredilerde yüzde 4’e, 1 yıldan fazla olan kredilerde faiz oranını yüzde 5’e çekiyoruz.