T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya Leasing Konferansı 11 Haziran'da başlıyor

Dünya Leasing Konferansı (World Leasing Conference) bu yıl İstanbul’da düzenleniyor.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Euromoney’nin en büyük organizasyonlarından birisi olan ve her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen Dünya Leasing Konferansı (World Leasing Conference) bu yıl İstanbul’da düzenleniyor.


11 – 12 Haziran tarihlerinde Mövenpick Hotel’de gerçekleşecek konferansa dünya leasing sektöründen pek çok yönetici katılacak.


Konferansın sponsoru Türkiye yazılım sektörünün en büyüklerinden birisi olan Tepum Sigma Danışmanlık. 


Euromoney tarafından her yıl düzenlenen ve dünya leasing sektörü yöneticilerini bir araya getiren World Leasing Convention, bu yıl 10-11 Haziran tarihlerinde Sigma Danışmanlık sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleştiriliyor.


Mövenpick Hotel’de gerçekleştirilecek konferans, dünyadan pek çok leasing yöneticisine ev sahipliği yapacak.


Bu yıl World Leasing Convention'da görüşülecek ana konu başlıkları:
 

Leasing muhasebesinde yapılması öngörülen değişiklikler işin içeriğini nasıl etkileyecektir?

Leasing sektörü yaşanan krizden yeni iş modelleri yaratabilmek için nasıl dersler almıştır?

2010 yılı ve ilerisi için piyasadaki en iyi iş geliştirme fırsatları hangi alanlardadır?

Yeni leasing dallarından hangileri ileriki dönemler için en çok büyüme potansiyeli sunuyor?

Önerilen yasal değişikliklerin Türkiye leasing sektörüne nasıl bir etkisi olacak?

Üretici tabanlı leasing firmaları için önümüzdeki dönem fırsatları nelerdir?

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24