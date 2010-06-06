Dünya Leasing Konferansı 11 Haziran'da başlıyor

T24 - Euromoney’nin en büyük organizasyonlarından birisi olan ve her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen Dünya Leasing Konferansı (World Leasing Conference) bu yıl İstanbul’da düzenleniyor.





11 – 12 Haziran tarihlerinde Mövenpick Hotel’de gerçekleşecek konferansa dünya leasing sektöründen pek çok yönetici katılacak.





Konferansın sponsoru Türkiye yazılım sektörünün en büyüklerinden birisi olan Tepum Sigma Danışmanlık.





Euromoney tarafından her yıl düzenlenen ve dünya leasing sektörü yöneticilerini bir araya getiren World Leasing Convention, bu yıl 10-11 Haziran tarihlerinde Sigma Danışmanlık sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleştiriliyor.





Mövenpick Hotel’de gerçekleştirilecek konferans, dünyadan pek çok leasing yöneticisine ev sahipliği yapacak.





Bu yıl World Leasing Convention'da görüşülecek ana konu başlıkları:





Leasing muhasebesinde yapılması öngörülen değişiklikler işin içeriğini nasıl etkileyecektir?



Leasing sektörü yaşanan krizden yeni iş modelleri yaratabilmek için nasıl dersler almıştır?



2010 yılı ve ilerisi için piyasadaki en iyi iş geliştirme fırsatları hangi alanlardadır?



Yeni leasing dallarından hangileri ileriki dönemler için en çok büyüme potansiyeli sunuyor?



Önerilen yasal değişikliklerin Türkiye leasing sektörüne nasıl bir etkisi olacak?



Üretici tabanlı leasing firmaları için önümüzdeki dönem fırsatları nelerdir?

