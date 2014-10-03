Dünya Kuş Gözlem Günü 4-5 Ekim tarihlerinde kutlanacak

21 yıldır Dünya Kuşları Koruma Kurumu önderliğinde 30’dan fazla ülkede binlerce insanın gökyüzüne bakarak kuş göçlerini izliyor. Yılda en az iki kere gökyüzünde uçan milyonlarca kuşu yeniden görünür kılmak için düşünülmüş bu ortak kutlama 4-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Dünya Kuş Gözlem Günü’ne katılarak bu uluslararası günü kutlamak için yaşadığınız bölgelerde, bir parkta veya sokakta kuşları yeniden fark etmek için siz de bir araya gelebilirsiniz.

Kentleşmeyi kuşların gözünden görmek

Yeşil Gazete’nin haberine göre, Dünya Kuş Gözlem Günü’nün tek amacı göçmen kuşları yeniden keşfetmek de değil. Kuşların bölünen ve/veya hızla azalan üreme ya da kışlama bölgelerini, her yıl yiten önemli göç duraklarını (ormanlar, çayırlıklar, makilikler, sulak alanları) ya da bin yıllardır var olan göç yolları üzerinde insanı bile yutan devasa şehirlerin kurulmasını bir de kuşların gözlerinden görmeyi sağlamak.

2004 yılından bu yana farklı illerde Dünya Kuş Gözlem Gününü kutlayan Doğa Derneği, bu yılki kutlama için de etkinlikler düzenliyor.

Etkinlik herkese açık

Bu yıl için ilk etapta etkinlik yapılacağı belli olan yerler, İstanbul’da, Büyükçekmece ve Üsküdar Validebağ Korusu; Urfa’da, Birecik; Trabzon, Konya’da, Beyşehir; Adana’da ise Ceyhan.

Bu illerin dışında, Dünya Kuş Gözlem Günü’nün bir parçası olup bu uluslararası günü kutlamak için herkesin, yaşadığı bölgelerde, parklarda veya sokaklarda kuşları yeniden fark etmek için bir araya gelmesi mümkün

Ayrıntılı bilgi ve katılım için: dogadernegi.org/dunya-kus-gozlem-gunu