Dünya Kupası'nın yeni yüzü

Zakumi 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nın maskotu dünya şampiyonasının başlamasına 626 gün kala Johannesburg'un Soccer-City-Stadı'nda tanıtıldı.



Güney Afrika'da düzenlenecek olan 2010 Dünya Kupası'nın maskotu Zakumi, ilk kez milyonlarca kişinin izlediği bir canlı televizyon programında futbolseverlerin karşısına çıktı. Zakumi, yeşil Afro saçları ve gülümseyen yüzüyle dikkat çekiyor.



2010 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Danny Jordan, Zakumi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Genç, canlı, enerjik, akıllı, kendine güvenen, hırslı, girişken, aynı zamanda iyi kalpli bir maskot. Sanırım tüm bu özellikler, ülkemizdeki gençleri de yaşlıları da etkileyecek" diye konuştu.



Jordan, Zakumi'nin isiminin ilk iki harfinin Güney Afrika'yı temsil ettiğini belirterek, "Eskiden Güney Afrika'ya Flamanca "Zuet Africa" (Güney Afrika) denirdi. "Kumi" ise çoğu Afrika dilinde "10" anlamına geliyor. Maskotun Afrikalı olmasını istedik. İsmi de, bunun bir Afrika Dünya Kupası olduğunu anlatmalıydı" dedi.



Organizasyon komitesi üyesi Tim Modsie, Afrika'nın güneyindeki lehçelerde "buraya gelin" anlamına geldiğini eklemeyi unutmuyor. FIFA yaptığı açıklamada, çimin yeşiline çok uyan yeşil tüyleriyle gerçek bir futbol taraftarı olduğunu gösterdiğine değinilmiş.



Organizasyon komitesi genel başkanı Dany Jordaan "Zakumi gururlu bir Güney Afrika'lıdır ve böylece Afrika kıtasında yapılacak ilk dünya şampiyonası için mükemmel bir elçidir. Genç, güçlü, zeki ve hırslı. Genci ve yaşlısı, sadece Güney Afrika'da değil, tüm dünyadaki insanlara gerçek bir idol olabilecek nitelikte." şeklinmde maskaodu tanımlıyor



Öte yandan organizatörler, maskotun 16 Haziran 1994'te doğduğunu söylüyor. 1994, ırkçı 'Apertheid' rejiminin sona erdiği yıl. 16 Haziran ise 1976'da siyah gençlerin Soweto ayaklanmasına atfen, 'Gençlik Günü' olarak kutlanıyor.



Bu geçmişe sahip Kapstadt'lı Andries Odendaal'ın fikir babası olduğu Zakito 1966'da İngiltere'de başlayan 40 yıllık bir maskot tarihinin son halkası olacak.



Ekim Engin / Tempo24