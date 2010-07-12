Dünya Kupası'nda yenilmeyen tek takım

T24- Dünya Kupası heyecanı dün muhteşem bir finalle son buldu. Finalde karşı karşıya gelen İspanya ve Hollanda arasındaki karşılaşmada gülen taraf Matadorlar oldu ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'nı da kazanarak çok büyük bir başarıya imza attı.





Ancak Dünya Kupası’nda İspanya da dahil olmak üzere tüm şampiyonlar yenilgiyi bir kez tattı. Ama bir ülke hariç; Yeni Zelanda…





Dünya Kupası öncesinde BusinesWeek dergisi uzmanları Dünya Kupası’na katılan takımların analizini çıkarmış ve Yeni Zelanda bu analizin son sırasında yer almıştı. Yeni Zelanda’ya verilen bahis oranı ise 1’e 2000’di. Uzmanlar ‘Attıkları bir gol ülkeyi sevince boğmaya yetecek’ yorumları bile yapmıştı.





İTALYA’YI GEÇTİ





F Grubu’nda yer alan Yeni Zelanda ilk olarak Slovakya ile karşı karşıya geldi ve bu maç 1-1 berabere bitti. İkinci maçta ise Yeni Zelanda’nın rakibi 2006 Dünya Kupası’nın sahibi İtalya’ydı. İlk golü Yeni Zelanda attı. 2006 Dünya Kupası Şampiyonu İtalya ise penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1’e getirmeyi başardı ve maç bu skorla sona erdi. Yeni Zelanda’nın son rakibi ise turnuvanın flaş takımlarından Paraguay’dı. Yeni Zelanda gruptaki son maçında da berabere kalarak grubu 3. sırada tamamladı. 2006 Dünya Kupası Şampiyonu İtalya ise grubu 4. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü turnuvalarından birini yaşadı.





FAVORİLER YENİLGİYİ TATTI





Şampiyon İspanya henüz ilk grup maçında İsviçre’ye boyun eğdi. Ardından ise firesiz devam ederek kupaya uzandı. Hollanda final maçında İspanya’ya yenilerek turnuvada ikinci oldu.





Futbolun beşiği sayılan Brezilya çeyrek finalde Hollanda’ya yenilerek kupadan elendi. Diğer bir yanda Almanya’da yarı finalde İspanyolların gollerine engel olamadı ve kupaya veda etmek zorunda kaldı. Kuşkusuz tüm dünyanın gözü Messi’li Arjantin’deydi. Ancak Arjantin tangosuna Messi yetmedi ve Arjantin de çeyrek finalde Almanya’nın hezimetine uğradı.





2006 Dünya Kupası Şampiyonu İtalya sadece 2 puan toplayarak gruptan çıkamadı. 1998 yılında şampiyon olan Fransa ise sadece 1 puan alarak tarihinin en kötü turnuvasını yaşadı.

