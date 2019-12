-DÜNYA KUPASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda şampiyon olacak takımın yanı sıra, her kupada verilen ödüllerin sahipleri de merakla bekleniyor. Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi, bu kupada da ''Altın Top'', ''Altın Ayakkabı'', ''Altın Eldiven'', ''En İyi Genç Futbolcu'' ve ''FIFA Fair Play'' ödülleri sahiplerini bulacak. Kupa sonunda verilecek ödüller şöyle: Altın Top Ödülü ---------------- Adidas'ın sponsorluğunda verilen Altın Top ödülü, kupanın en iyi futbolcusuna veriliyor. FIFA'nın bugün açıklayacağı kısa listede yer alan isimlerin final maçının bitimine kadar medya mensuplarınca oylanması sonucunda, Altın Top sahibini bulacak. 2006 Dünya Kupası'nda bu ödülü, Fransız Zinedine Zidane almıştı. Altın Ayakkabı Ödülü -------------------- Adidas'ın sponsorluğunda verilen Altın Ayakkabı ödülü, Dünya Kupası'nın gol kralına verilecek. Birden fazla futbolcunun gol sayısı eşit olursa, bu ödülün sahibi, en fazla asist yapan futbolcu olacak. Asistler de ödül sahibini belirleyemezse, en az süre oynayan futbolcu, Altın Ayakkabı'yı evine götürecek. 2006 Dünya Kupası'nda bu ödülü, Alman Miroslav Klose almıştı. Hyundai En İyi Genç Futbolcu Ödülü ---------------------------------- Dünya Kupası'nın ana sponsorlarından Hyundai tarafından verilecek bu ödül, 1 Ocak 1989 tarihinden sonra doğan en etkileyici futbolcunun olacak. Ödülün sahibi, FIFA Teknik Çalışma Grubu'nca belirlenecek. Altın Eldiven Ödülü ------------------- Adidas'ın sponsorluğunda, kupanın en iyi kalecisine verilecek Altın Eldiven ödülünün sahibi de FIFA Teknik Çalışma Grubu tarafından belirlenecek. Daha önceki kupalarda bu ödülün sahipleri Michel Preud'homme, Fabien Barthez, Oliver Kahn ve Gianluigi Buffon olmuştu. FIFA Fair Play Ödülü --------------------- FIFA Fair Play Ödülü, ikinci turdan itibaren geçerli olmak üzere, kupanın en disiplinli takımına verilecek. 2006 Dünya Kupası'nda bu ödülü Brezilya ve İspanya aldı. Budweiser Maçın Adamı Ödülü --------------------------- Bu ödüllerden başka, kupa tarihinde ilk kez bu yıl her maçın ardından ''Budweiser Maçın Adamı Ödülü'' sahiplerini buldu. Her maçın adamı, dünyanın dört bir yanından maçı izleyen futbolseverlerin internet üzerinden oylaması sonucunda belirlendi.