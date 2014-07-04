'Dünya Kupası'nda kimler var, biz yokuz'

Türkiye’nin Dünya Kupası’na gidememesini eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, “Bu dünya kupasını seyrederken üzülüyoruz. Bakıyoruz kimler var ama Türkiye yok. bizim olmayışımız bizi olumsuz istikamette etkiliyor. 5-6 milyon nüfuslu ülkeler orada var. 75-76 milyon nüfuslu Türkiye orada yok” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TFF’nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri açılışında konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Milli takımların adeta bir göçebe hayatı vardı.

Dünyada bu işte büyük olmak büyük oynama bu tür anlayışlarla mümkün değil. Şu anda Riavfda milli takımın dört dörtlük tesisleri var. Yapılacak eklerle bu dört beşlik dört altılık olacak.

Fatih Hoca ile bir sohbetimiz oldu. Halkalı’daki olimpiyat stadı ile ilgili bir talebi olmuştu. Bunlardan biri federasyonun yönetim binasının oraya taşınmasıydı.

Burada tüm eğitimler verilebilecek

Diğeri kalelerin yer değiştirmesi. Bir diğeri ise açık tribünlerin hızla kapatılmasıydı.

Bu anlayış beni adeta büyülemişti. Bunu nedeni tasarruf anlayışı ve böylesine dev bir tesis varken neden yeni harcamalar yapılmasıydı.

Güçlü mekan güçlü insanları doğurur. Bizim bu güçlü mekanlara ihtiyacımız var.

Burada tüm eğitimler verilebilecek.

Kimler var ama Türkiye yok

Bu Dünya Kupası’nı seyrederken üzülüyoruz. Bakıyoruz kimler var ama Türkiye yok. bizim olmayışımız bizi olumsuz istikamette etkiliyor.

5-6 milyon nüfuslu ülkeler orada var. 75-76 milyon nüfuslu Türkiye orada yok.

Çok arzu ederdik ama olmadı

Türkiye olarak mili takımımızla bizler bu Dünya Kupası’na katılmayı gerçekten çok arzu ederdik ama olmadı.

Şimdi önümüzde Avrupa Kupası var. İnşallah oraya katılır ve yerini taçlandırarak alır.

Bizi hüzünlendiren aslında bu tür olumsuz sonuçlar yanında bir başka durum var.

Tribünlerin dilini biz ne zaman ‘fair play’e uyduracağız. Hep bunu konuşuyoruz ama tribünlerin dili maalesef bu dile yakışmıyor.

Hanım kardeşlerimizi tribünlere almanın en önemli adımı ‘fair play’i yakalamaktı ama hanım kardeşlerimizle bu mümkün olmadı.

Bu durumlarla ilgili olarak bizler kulüplerle görüşmeler yaptık yasal düzenlemeler yaptık ama ne yazık ki bu milletin değerlerine uygun bir yapı ne futbolda ne başka branşlarda sağlanamadı.

Bu milletin değerleri bu değil. Spor barışın temelini teşkil eder. Barışın en önemli alt yapısını spor teşkil eder. Bu millet bu noktada örnek olduğunu dünyaya göstermesi lazım. Biz bu tesisleri yayarken bu düşünce ile yayıyoruz.