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Spor

Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Fransa-Almanya ve Brezilya-Kolombiya maçlarıyla başlıyor

03 Temmuz 2014 16:46

Brezilya’da gerçekleşen Dünya Kupası’nda çeyrek finalde mücadele edecek 4'ü Avrupa, 4'ü ise Amerika kıtasında yer alan 8 takım arasındaki karşılaşmalar, 4-5 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

AA’dan Doğa Kırmızıoğlu’nun haberine göre, İlk çeyrek final karşılaşmasında, turnuvanın tecrübeli takımları arasında yer alan Fransa ile Almanya, yarın Rio De Janeiro kentindeki tarihi Maracana Stadı'nda TSİ 19:00'da karşılaşacak.

İlk günün diğer çeyrek final karşılaşmasında, Dünya Kupası'nı 5 kez kazanarak turnuvanın en başarılı takımı konumundaki evsahibi Brezilya ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden Kolombiya, Fortaleza kentindeki Castelao Stadı'nda TSİ 23:00'te karşı karşıya gelecek.

 

Cumartesi günü oynanacak maçlar

 

Cumartesi günü oynanacak çeyrek final mücadelesinde ise Arjantin ile Belçika başkent Brasilia'daki Nacional Stadı'nda TSİ 19:00'da karşı karşıya gelecek.

Son çeyrek final maçında ise turnuvanın deneyimli takımlarından Hollanda ile Kosta Rika, Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da TSİ 23:00'de mücadele edecek.

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