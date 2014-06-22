Dünya Kupası'nda 22 Haziran programı

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda, 22 Haziran Pazar günü oynanacak 3 karşılaşma ile grup maçlarında ikinci maçlar tamamlanacak.

Belçika-Rusya

Belçika ile Rusya, bugün yapacakları maçla birlikte tarihlerinde 9. kez karşılaşacak.



Belçika ile Rusya, Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.



Maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ekvadorlu hakem Carlos Vera üstlenecek.

İlk maçlarında aldıkları sonuçlar



H Grubu'nda oynanan ilk maçlarda Belçika, Cezayir'i 2-1 mağlup etti. Rusya ise Güney Kore ile 1-1 berabere kaldı.





Güney Kore-Cezayir

Güney Kore ile Cezayir, 2014 Dünya Kupası H Grubu maçıyla 29 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Porto Alegre'deki Beira-Rio Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı Kolombiyalı hakem Wilmar Roldan yönetecek. Roldan'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Eduardo Diaz ve Ekvador'dan Christian Lescano yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise İranlı Alireza Faghani üstlenecek.

İki ülke milli takımları ilk ve tek kez 1985'te özel maçta karşı karşıya geldi. Bu özel karşılaşmayı Güney Kore, 2-0'lık sonuçla kazandı.

İlk maçlarda aldıkları sonuçlar

Cezayir, H Grubu'nda oynadığı ilk maçını kaybetti, Güney Kore ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Cezayir, öne geçtiği maçta Belçika karşısında 2-1 yenildi, Güney Kore ise Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

ABD-Portekiz





ABD ile Portekiz, Manaus'da yapılacak 2014 Dünya Kupası G Grubu maçıyla, tarihlerinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Arena Amazonia'da oynanacak karşılaşma TSİ 01.00'de başlayacak. Maçı Arjantinli hakem Nistor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maida ve Juan Pablo Belatti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Guatemalalı Walter Lopez üstlenecek.

İki ülke milli takımları, oynadıkları 5 maçta 2'şer galibiyet aldı, 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. ABD ile Portekiz birbirlerine 5'er gol attı.

İlk maçlarda aldıkları sonuçlar

ABD ilk maçta Gana'yı 2-1 yenerken, Portekiz ise Almanya'ya 4-0 mağlup oldu.

21 Haziran sonuçları

Arjantin-İran: 1-0 (maç özeti)

Almanya-Gana: 2-2 (maç özeti)