Dünya Kupası | Mbappe ve Lewandowski, turnuvanın iki yılda bir oynanması yönündeki önerilere karşı çıktı

Fransız futbolcu Kylian Mbappe ve Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi yönündeki öneriler hakkında endişlerini dile getirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupaları'nın iki yılda bir düzenlenmesini önermişti.

Birlik yönetimi, gerçekleştirilen bir zirvede delegelerine Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi durumunda 3,3 milyar sterlinden fazla ek gelir getireceğini savunmuştu.

Bu öneriye tepki gösteren Paris St-Germain'in golcü futbolcusu Mbappe, "Dünya Kupası, Dünya Kupası'dır. Özeldir çünkü dört yılda bir düzenlenir" dedi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa'nın büyük ligleri ve Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL söz konusu planlara karşı çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ise bu konudaki önerileri destekledi.

Ülke milli takımıyla 2018 Dünya Kupası'nın kazanan Fransız oyuncu, Dünya Kupası'nın dünyanın en iyi organizasyonu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İki yılda bir yapmaya kalkarsanız Dünya Kupası'nda oynamak sıradan bir şey olmaya başlayabilir. Bunun normal olmadığını söylemek istiyorum. Bu harika bir şey olmalı.

"Sene içerisinde 60'tan fazla maça çıkıyoruz. Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var, şimdi Uluslar Ligi var. Çok fazla maç yapıyoruz. Tamam, oynamaktan mutluyuz ama çok fazla olunca da çok fazla oluyor. Kendimize gelmemiz, kendimize de vakit ayırmamız lazım.

"İnsanlar oyunda kaliteyi, duyguyu ve futbolun neyin güzelleştirdiğini görmek istiyorsa, oyuncuların sağlığına saygı duymamız gerekir."

Mbappe ile birlikte Globe Soccer Ödülleri'nde konuşan Bayern Münih'in santraforu Lewandowski de meslektaşının endişelerine katıldığını söyledi.

33 yaşındaki yıldız futbolcu, "Her sene çok fazla maç yapıyoruz. Çok zorlu haftalar geçiyor. Ki bunlar sadece maçlar da değil. Sezona ya da büyük turnuvalara hazırlanmak da bunun bir parçası" diye konuştu.

Lewandowski sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer özel ya da farklı bir şey sunmak istiyorsanız bizim de bir molaya ihtiyacımız var. Dünya Kupası iki yılda bir oynanırsa beklenti, futbolcuların üst düzeyde oynadığı sürenin düşeceği yönünde. Fiziksel ve zihinsel olarak bu imkansız."