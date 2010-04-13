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Spor

Dünya Kupası İstanbul'a geldi

Nisan 2010 FIFA Dünya Kupası, Coca-Cola tarafından gerçekleştirilen "FIFA Dünya Kupası Turu" kapsamında bugün İstanbul'a geldi.

13 Nisan 2010 03:00

T24- Dünya Kupası Turu özel uçağıyla Yunanistan'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen kupaya, yaptığı gol sevinçleri ile Dünya Kupası tarihinin unutulmazları arasına giren ünlü Kamerunlu futbolcu Roger Milla da eşlik etti.


Dünya Kupası, 14 Nisan Çarşamba akşamı, Coca-Cola Türkiye Başkanı Galya Frayman Molinas ve FIFA İcra Komitesi Üyesi Şenes Erzik'in ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikle iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ile buluşacak. Kupa, 15 Nisan Perşembe günü ise Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi önünde düzenlenecek açık hava etkinliği ile İstanbul'daki futbolseverlerle de bir araya gelecek. Sporseverler, Coca-Cola tarafından kurulan özel çadırda çeşitli futbol oyunlarına katılma, özel sergiyi gezme ve FIFA Dünya Kupası Güney Afrika 2010 Finali'nde kazanan takımın kaldıracağı FIFA Dünya Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirme şansı da elde edecek.


COCA-COLA'NIN DÜZENLEDİĞİ FIFA DÜNYA KUPASI TURU GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KUPA TURU


Coca-Cola'nın FIFA Dünya Kupası Güney Afrika 2010 kapsamında düzenlediği FIFA Dünya Kupası Turu, gelmiş geçmiş en büyük kupa turu olarak biliniyor. FIFA Dünya Kupası Turu ile 18 karat altından yapılmış orijinal FIFA Dünya Kupası tüm dünyada 84 ülkeden 92 şehri ziyaret ediyor, 138.902 km yol kat ediyor. Türkiye, FIFA Dünya Kupası Turu'nda 78. ülke olarak yer alıyor.

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