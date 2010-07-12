Dünya Kupası gol kralı Müller

T24 - 2010 Düğnya Kupası Altın Ayakkabı ödülü, asist fazlasıyla 5 golü bulunan Alman Thomas Müller’in oldu.



Yarışı Hollandalı Wesley Sneijder, İspanyol David Villa ve Uruguaylı Diego Forlan gibi 5 golle tamamlayan Müller, diğer 3 oyuncudan fazla asist yaptığı için gol krallığı unvanının

sahibi oldu. Adidas’ın sponsorluğunda verilen Altın Ayakkabı ödülü, Dünya Kupası’nın gol kralına veriliyor. Birden fazla futbolcunun gol sayısı eşit olursa, bu ödülün sahibi en fazla

asist yapan futbolcunun oluyor. Asistler de ödül sahibini belirleyemezse en az süre oynayan futbolcu, Altın Ayakkabı’yı evine götürüyor. Müller’in 3 asisti, diğer 3 futbolcunun 1’er asisti

bulunuyor